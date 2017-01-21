Учёные рассказали, овощи какого цвета спасают от рака

Американские исследователи, проведя опыты на мышах, пришли к выводу, что жёлтые и красные овощи снижают развитие раковых опухолей, сообщает Российская газета.

Учёные выяснили, что каротиноиды, формирующие красный пигмент и содержащиеся в овощах и фруктах жёлтого, тёмно-оранжевого, розового и красного цветов, хорошо препятствуют развитию онкозаболеваний.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют больным с злокачественными опухолями включить в свой рацион питания такие овощи как паприка, сладкий перец, мандарины и апельсины.

Напомним, учёные также доказали, что красный перец в разы продлевает жизнь.