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Новость от 23 Января 2017

Учёные рассказали, овощи какого цвета спасают от рака

Американские исследователи, проведя опыты на мышах, пришли к выводу, что жёлтые и красные овощи снижают развитие раковых опухолей, сообщает Российская газета.

 Учёные выяснили, что каротиноиды, формирующие красный пигмент и содержащиеся в овощах и фруктах жёлтого, тёмно-оранжевого, розового и красного цветов, хорошо препятствуют развитию онкозаболеваний.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют больным с злокачественными опухолями включить в свой рацион питания такие овощи как паприка, сладкий перец, мандарины и апельсины.

Напомним, учёные также доказали, что красный перец в разы продлевает жизнь.

novokuznetsk.su

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