Министр образования рассказала, как изменится ЕГЭ и ГИА

Чего ждать учителям и школьникам в этом году

"Изменений в этом году не так много, но они есть. Нововведения коснутся ГИА – государственной итоговой аттестации по русскому языку в устной его части. Осенью в некоторых регионах страны уже пройдет такой экзамен . Мы посмотрим, какой это будет формат. Где-то будет сдача экзамена комиссии, где-то – как это при сдаче иностранного языка – по компьютеру. Потом мы проведем аналитическую работу и будем знать, как этот экзамен нам развивать дальше. Из ЕГЭ по химии, биологии и физики в этом году мы убираем тестовые задания. В итоге тестовая часть исключена из всех предметов, кроме иностранного языка. И это, как мне кажется, хорошо.

В этом году будут проведены проверочные работы в 11-м классе по всем предметам, которые не входят в ЕГЭ. В этом нет никакого новшества. Такие работы идут каждый год. Просто в этом году они будут для всех по единым заданиям и в одно и то же время. Мое глубокое убеждение, что проверочные работы должны быть обязательными по всем предметам. Я за то, чтобы мы вернулись к тому принципу, что был заложен раньше: «Мой предмет главнее всех». Потому что практику, когда натаскивают по одному-двум предметам в школе, нужно прекращать. Я училась в той школе, где все предметы были одинаково важны.

Мы продолжаем работу с некоммерческим сектором. Без привлечения общественных организаций решить поставленные задачи мы никак не сможем. 23 января начинается приём заявок на рассмотрение кандидатур в Общественный совет при Министерстве образования и науки РФ. Я приглашаю всех принять участие в обсуждении кандидатур", - подытожила Ольга Васильева.