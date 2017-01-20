Министр образования рассказала, как изменится ЕГЭ и ГИА

Министр образования Ольга Васильева в интервью "Независимой газете" заявила, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы.
"Всё новое – это хорошо забытое старое. Сегодня это всё тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?", - подчеркнула министр.
По мнению Ольги Васильевой сегодня нужно приветствовать школы с художественно-эстетической направленностью. А также, возможно, уделить внимание шахматам, поскольку ничто не развивает ребёнка лучше, чем эта старинная игра. Подобный подход уже используется в Самаре.
Ольга Васильева также подчеркнула, что школам нужно аккуратнее подходить к составлению расписания.
"Семь-восемь уроков в день – явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно", - считает глава министерства образования.
Она также подчеркнула, что выступает против отмены домашнего задания.