Медведев: Регионы должны быть самодостаточными

Российские регионы должны быть экономически самодостаточными, считает Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, выступая на съезде «Единой России», пишет Znak.com .

Он напомнил, что в 2017 году из бюджета выделяется 614 млрд на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности регионов и еще 200 млрд — на дешевые бюджетные кредиты. Однако нужно думать о самостоятельном развитии регионов, считает Медведев.

Напомним, ранее ряд губернаторов выступил с критикой федерального центра, который забирает у субъектов РФ слишком много средств в федеральную казну. Главы регионов жаловались, что регионы лишают стимулов к развитию и рост собственной экономики становится невыгодным.

novokuznetsk.su

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