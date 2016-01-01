RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 23 Января 2017

Медведев: Регионы должны быть самодостаточными

Российские регионы должны быть экономически самодостаточными, считает Дмитрий Медведев. Об этом он заявил, выступая на съезде «Единой России», пишет Znak.com.

«Регионы должны быть самодостаточными. Это непременное условие развития страны», — заявил Медведев.

Он напомнил, что в 2017 году из бюджета выделяется 614 млрд на выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности регионов и еще 200 млрд — на дешевые бюджетные кредиты. Однако нужно думать о самостоятельном развитии регионов, считает Медведев.

Напомним, ранее ряд губернаторов выступил с критикой федерального центра, который забирает у субъектов РФ слишком много средств в федеральную казну. Главы регионов жаловались, что регионы лишают стимулов к развитию и рост собственной экономики становится невыгодным.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на