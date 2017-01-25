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Новость от 27 Января 2017

За чертой бедности может оказаться почти треть россиян

Как сообщают эксперты, в ближайшее время в категорию бедных могут попасть 28,8% россиян. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Института социального анализа при президенте РФ.

Социологи провели масштабное исследование и пришли к выводу, что в «группу риска» чаще всего попадают люди старше 45 лет, без высшего образования и квалификации. Люди имеющие  непогашенные кредиты сильнее остальных рискуют своим благополучием.

Только треть россиян имеют устойчивое материальное положение, а остальные в любой момент могут потерять источник дохода и «свалиться» в группу бедных.

Большая часть имеют доходы ниже прожиточного минимума (9956 рублей в месяц). При этом многие респонденты признались, что за 2016 год их доходы сократились.

 «Если вы попали в сложную жизненную ситуацию, то нельзя брать деньги в долг и брать кредиты. Это только усугубит проблемы. Необходимо пересмотреть свои привычки и отказаться от лишних трат. Лучше всего найти несколько источников дохода», - советуют экономисты.

novokuznetsk.su

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