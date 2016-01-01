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Новость от 27 Января 2017

Учёные выяснили, что молочный коктейль вреден

Американские учёные выяснили, что молочный коктейль представляет опасность для взрослых и детей. Из-за высокого содержания сахара в напитке, у человека в организме образуется большое количество «гормонов счастья» - эндорфинов.

И если часто употреблять молочный коктейль, то у людей появляется зависимость, почти такая же, как у наркоманов, передаёт Medikforum.

Поэтому человеку хочется всё больше и больше употреблять этот напиток. А чрезмерное его употребление с различными добавками отрицательно сказывается на здоровье человека. Поэтому американские учёные рекомендуют вовсе отказаться от него.

novokuznetsk.su

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