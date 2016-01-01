Власти Новокузнецка решают, что делать с городскими свалками

Сегодня, 26 января, на коллегии администрации города решали главные проблемы Новокузнецка и обсуждали его критерии развития до 2035 года.

Особое внимание уделили и свалкам, которые необходимо ликвидировать в ближайшее время.

«Сейчас у нас 9 млн тонн отходов, из этого 98% - это техногенный мусор, а твёрдые коммунальные отходы составляют всего 2%. Техногенные отходы получаются от новокузнецких заводов, таких как Кузнецкие ферросплавы, есть отвалы от ЕВРАЗа, от Абагурской аглофабрики и др. Если детально посмотреть, то это чёрные и цветные металлы, ценные минералы, всё это стратегический ресурс», - рассказала президент Кузбасской ассоциации переработчиков отходов Екатерина Волынкина.

В ходе совещания была озвучена идея создания Автоматизированного энерготехнологического комплекса (АЭТК), который решит проблему свалок и поможет улучшить экологию в Новокузнецке.

Планируется, что АЭТК будет перерабатывать отходы предприятий угледобычи, горно-рудных и металлургических предприятий.