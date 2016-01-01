Что происходит с бизнесом в Новокузнецке

На коллегии администрации Новокузнецка речь зашла и о развитии бизнеса в городе. Как рассказала начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства Светлана Поздеева, бизнес в городе развивается, показывая положительную тенденцию. На данный момент зарегистрировано 23075 субъектов предпринимательства, это больше на 4,7 % больше, чем годом ранее. А сам оборот предприятий малого и среднего бизнеса возрос на 3,9 %,.

«У нас есть коворкинг-центр, где оказывается всяческая помощь предпринимателям. Всеми силами помогаем молодым предпринимателям. Отметим, от общего населения только 33,2% - это граждане от 18 до 35 лет, из них только 4% хотят открыть своё дело. При этом общий объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого, среднего и крупного бизнеса достиг 1 млрд 400 млн рублей. По количеству субъектов бизнеса Новокузнецк находится на втором месте в Кузбассе, после Кемерова», - рассказала Светлана Поздеева.