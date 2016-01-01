Советник Путина предложил ограничить интернет в России

Единственный способ создания информационной безопасности в России - ограничение интернета, как в Китае, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет.

"Теперь у них таких проблем нет", - цитирует слова Клименко "Интерфакс".

Особую озабоченность Клименко выразил по поводу работы иностранных компаний, которые работают на территории России, но не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

"К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование", - отметил советник президента.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Германа Клименко:

«В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения», – подчеркнул он.

Депутаты госдумы не поддержали инициативу Германа Клименко. В частности, депутат Андрей Свинцов считает, что ограничение внешнего интернета и других доменных зон не защитит россиян от запрещённого контента. Однако контроль в интернете необходим.