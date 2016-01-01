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Новость от 27 Января 2017

IKEA снизит цены в России на 15%

IKEA намерена снизить цены в России на 15–20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ретейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%, пишет "ВашГород.ру"

Причиной снижения цен, по словам гендиректора сети в России Вальтера Каднара, стало сокращение доходов россиян. 

Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в полтора раза, до 50 миллиардов евро, заявил гендиректора сети в России Вальтер Каднар.

Как отмечают в компании, снижение цен не является сезонной акцией, а имеет долгосрочную программу.

Из товарных позиций сильнее всего снизятся цены на кухни и гардеробы. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен — это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.

По словам Вальтера Каднара, в результате объявлённой программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

novokuznetsk.su

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