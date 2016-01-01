IKEA снизит цены в России на 15%

IKEA намерена снизить цены в России на 15–20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ретейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%, пишет "ВашГород.ру".

Причиной снижения цен, по словам гендиректора сети в России Вальтера Каднара, стало сокращение доходов россиян.

Такая политика в том числе должна позволить компании достичь запланированного роста выручки к 2020 году в полтора раза, до 50 миллиардов евро, заявил гендиректора сети в России Вальтер Каднар.

Как отмечают в компании, снижение цен не является сезонной акцией, а имеет долгосрочную программу.

Из товарных позиций сильнее всего снизятся цены на кухни и гардеробы. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен — это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.