В Прокопьевске грудного ребёнка отравили алкоголем

В Прокопьевске 26-летняя мать покормила грудью младенца после употребления пива. Ребёнок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Уточняется, что женщина выпила в течение дня около двух литров пива, а затем покормила ребёнка и уложила его спать. Утром малыш не проснулся, прибывшие на место медики констатировали его смерть. Причиной, по данным экспертизы стало отравление алкоголем.

В семье воспитывается ещё двое детей. Ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.