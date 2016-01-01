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Новость от 27 Января 2017

В Прокопьевске грудного ребёнка отравили алкоголем

В Прокопьевске 26-летняя мать покормила грудью младенца после употребления пива. Ребёнок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.

Уточняется, что женщина выпила в течение дня около двух литров пива, а затем покормила ребёнка и уложила его спать. Утром малыш не проснулся, прибывшие на место медики констатировали его смерть. Причиной, по данным экспертизы стало отравление алкоголем.

В семье воспитывается ещё двое детей. Ранее женщина в поле зрения полиции не попадала.

Сейчас её поставили на профилактический учёт. Ей грозит до двух лет лишения свободы оп статье "Причинение смерти по неосторожности".

novokuznetsk.su

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