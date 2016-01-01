Патриарх Кирилл призвал создавать банки для бедных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о кредитовании населения, от которого, по его словам, пострадали многие семьи в стране, чеще всего малообеспеченные.
«Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества»,— заявил глава РПЦ.
Он также обратился к депутатам Госдумы с просьбой «поставить законодательную преграду на пути спекулянтов подобного рода», сообщает "Коммерсант".
Также предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) предложил создавать в России банки для бедных по аналогии с системой в Индии. По словам патриарха Кирилла, там «нашёлся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей».
В ходе выступления патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил отношения церкви и государства.
«От себя хочу сказать: у меня не было ни одного случая, чтобы во время моего служения в качестве патриарха кто-то из представителей власти предпринял хоть малейшую попытку вторгаться в кадровую или иную политику русской церкви».
«Уверяю, что и у меня нет никакого желания вторгаться в государственные дела, но есть нравственная ответственность у церкви… выражать свое мнение в отношении всего того, что происходит в стране… Светскость не является препятствием для диалога и соработничества»,— выразил уверенность предстоятель РПЦ.