Погода на неделю в Новокузнецке

До конца января ещё холодно, но ближе к концу недели потеплеет.

Сегодня, 30 января, до -22С и утром возможна дымка. Ближе к полудню -14С. Высокое атмосферное давление сохранится.

Последний день января будет ясным и безветренным. Столбик термометра покажет -16С.

В первый день февраля возможен снег, потеплеет до -11С. Поднимется южный ветер до 3 м/с.

В четверг обещают ясную погоду без осадков при -9С.

3 февраля пройдут кратковременные снегопады, поднимется юго-западный ветер до 12 м/с.