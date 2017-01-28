Учёные выяснили, что антибиотики можно заменить едой

Американские ученые провели ряд опытов на грызунах и пришли к выводу, что еда помогает справиться со многимиинфекционными заболеваниями.

Как сообщает Российская газета со ссылкой на данные Института биологических исследований Солка, те мыши, которые в период болезни получали дополнительные калории имели больший шанс на выздоровление, нежели те грызуны, которые отказывались от еды.

Исследователи планируют досконально изучить полученные результаты и использовать их для разработки новых методик лечения инфекционных заболеваний.

Кроме этого рассматривается возможность использования пищи в качестве альтернативы антибиотикам. Как сообщают ученые "питательная терапия" могла бы помочь даже в борьбе с возбудителями заболеваний, уже имеющими устойчивость к антибиотикам.