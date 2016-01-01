В Кузбассе налогового инспектора обвиняют в получении 1,5 млн рублей взятки

Инцидент произошёл в Кемерове. Женщина решила заработать, используя свою должность главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок Федеральной налоговой службы.

Она предложила одной фирме сократить размер долга по налогам с 25 млн до 3 млн рублей. Но за свои услуги потребовала вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

По данным областной пресс-службы СУ СК , руководитель организации согласился передать ей деньги. Сотрудники полиции узнали о сделке и поймали налогового инспектора в момент получения 750 тысяч рублей.

На данный момент назначены экспертизы, решается вопрос об аресте подозреваемой. Кроме этого эксперты оценивают и действия взяткодателя.