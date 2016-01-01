Общественник: В Кузбассе родителей заставили покрасить школу к приезду министра Шувалова

Общественник Максим Учватов на своей странице в фейсбуке опубликовал информацию, что 3 февраля в Кемерово приедет вице-премьер Игорь Шувалов и к этому событию родителей одной из школ областного центра заставили скинуться на краску и покрасить помещения учебного заведения.

В итоге, родителям пришлось скинуться по 400 рублей и самим покрасить школу.

В свою очередь, в комментариях к посту родители учащихся 36-й школы сообщили, что скидываться на краску их не заставляли. Они добровольно приняли решение сдать по 75 рублей на парты.