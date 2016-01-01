В Новокузнецке продолжаются поиски пропавшей девочки

Полиция и волонтёры продолжают поиск 12-летней Вики Реймер, пропавшей в Новокузнецке 26 января.

Напомним, девочка вышла из дома в Актюбинском переулке Орджоникидзевского района около 19.00 и направилась на остановку автобуса, расположенную в 200 метрах от дома, чтобы поехать к сестре. После этого о девочке ничего не известно. В следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи ребёнка.

Поиски уже вышли за пределы Орджоникидзевского района, волонтёры расклеивают ориентировки по всему городу.

В Орджоникидзевском районе обследованы технологическая дорога, заброшенные строения в частном секторе, территория закрытой шахты «Абашевская» и дорога на Карлык.

Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", девочку ищут уже более 500 человек, среди которых и дружинники, и пожарные.

Полиция обращалась к горожанам с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, к сожалению, это ничего не дало. Как сообщают пользователи в соцсети, собака довела кинологов до автобусной остановки, после чего след пропал.

В сети также появились люди, пожелавшие заработать на ситуации, якобы у них есть видеозапись с регистратора, как девочка садится в машину, но это видео владелец готов предоставить только за деньги.

Поиски продолжаются.