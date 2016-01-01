RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 30 Января 2017

В центре Новокузнецка горку убрали, а снежные завалы оставили

Новый год прошёл, и снежные городки вместе с нарядными ёлками начали убирать. В Центральном районе Новокузнецка на площади общественных мероприятий уже снесли все скульптуры и горки.  Многие горожане удивились такой прыти коммунальщиков.

«Зачем горки убирать? Ещё зима, пусть дети бы катались.  Почему-то горки быстро убирают, а огромные снежные сугробы вдоль площади оставили. Весной площадь под воду уйдёт, если не уберут», - возмущается горожанка.

Ранее редакция SU рассказала  вандалах, которые изуродовали фигуру Деда Мороза.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на