В центре Новокузнецка горку убрали, а снежные завалы оставили

Новый год прошёл, и снежные городки вместе с нарядными ёлками начали убирать. В Центральном районе Новокузнецка на площади общественных мероприятий уже снесли все скульптуры и горки. Многие горожане удивились такой прыти коммунальщиков.

«Зачем горки убирать? Ещё зима, пусть дети бы катались. Почему-то горки быстро убирают, а огромные снежные сугробы вдоль площади оставили. Весной площадь под воду уйдёт, если не уберут», - возмущается горожанка.

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