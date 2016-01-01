В Новокузнецке все школы закрыты на карантин – комментарий педагога

В этот понедельник улицы Новокузнецка опустели. Во всех 89 образовательных школах города из-за роста ОРВИ и гриппа объявлен карантин. Дети будут сидеть дома до 5 февраля включительно.

Редакция SU связалась с учителем одной из новокузнецких школ, чтобы узнать, как проходит учебный процесс во время карантина.