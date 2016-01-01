В Новокузнецке все школы закрыты на карантин – комментарий педагога

В этот понедельник улицы Новокузнецка опустели. Во всех 89 образовательных школах города из-за роста ОРВИ и гриппа объявлен карантин. Дети будут сидеть дома до 5 февраля включительно.
Редакция SU связалась с учителем одной из новокузнецких школ, чтобы узнать, как проходит учебный процесс во время карантина.
«Дети не сидят дома без дела. Каждый педагог дал им задание по своему предмету. Кроме этого мы проводим консультации дистанционно, в скайпе, например, или на сайтах специальных для дистанционного обучения. Для 9,11 классов есть факультативы, чтобы они к экзаменам готовились. Как я знаю, из-за карантина у детей не будут забирать выходные дни в честь 23 февраля. А для учителей никакого карантина нет, мы всё так же продолжаем ходить на работу и выполнять текущую работу», - рассказала SU Лариса Петровна.