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Новость от 30 Января 2017

Россия сократит финансирование научных исследований на 26,6 млрд рублей

Как сообщили в Минобрнауки, планируется на 30% сократить финансирование научных исследований. Изменения вносятся в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2014–2020 годы». Таким образом объём финансирования уменьшится сразу на 26,6 млрд руб., сообщает Коммерсант.

 Подобное решение было принято из-за необходимости привести программу в соответствие с принятым законом о бюджете.

После 2020 года в Минобрнауки рассчитывают на увеличение объемов финансирования по ФЦП, это также заложено в проекте программы. В частности, на 7,5 млрд руб. будут увеличены средства, выделяемые на капитальное строительство, которое ведут НИЦ «Курчатовский институт» и Федеральное агентство научных организаций.

novokuznetsk.su

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