По SUществу: Установка приборов учёта выгодна всем, а платить за них новокузнечанам

Неделю назад novokuznetsk.su организовал и провёл заседание дискуссионного клуба "По SUществу", где мы обсудили тему теплоснабжения города. Депутаты горсовета, представители теплоснабжающих и управляющих компаний, бизнесмены, общественники и журналисты обсудили два важных на сегодня вопроса: схема теплоснабжения города и установка общедомовых приборов учёта тепла.

Начали разговор с актуализированной схемы теплоснабжения до 2032 года, которую Новокузнецк получил в конце прошлого года. В ближайшей перспективе Кузнецкая ТЭЦ заместит Байдаевскую и Абашевскую котельные. Об этом рассказал руководитель регионального отделения "Сибирской генерирующей компании" Юрий Шейбак. На вопрос одного из представителей СМИ о возможном замещении мощностей Центральной ТЭЦ он ответил, что Кузнецкая ТЭЦ к этому готова, но необходимо выполнение ряда условий.

И если по первому вопросу особых уточнений и возражений не было, то тема установки приборов учёта тепла значительно повысила градус обсуждения. Причины две:

70% многоквартирных домов в Новокузнецке ещё не обзавелись счётчиками, их стоимость колеблется около 300 тысяч рублей, а в некоторые дома нужно устанавливать несколько таких приборов;

за отсутствие приборов учёта жители вынуждены будут платить штраф в виде 1,5 тарифа за отопление.

Напомним, именно эта строка является одной из самых "тяжёлых" в квитанциях горожан.

По словам Юрия Шейбака, установка ОДПУ выгодна всем - и жителям, и РСО, и администрации города, выплачивающей компенсацию выпадающих доходов. Однако, по закону, установка ОДПУ должна лечь на плечи и кошельки собственников жилья. Между тем, в Кемерове этот вопрос ещё несколько лет назад решили с помощью городской программы.

"В Кемерове за счёт муниципального бюджета оприборено почти 100% жилфонда. В Новокузнецке произошло следующее: сначала мы организовали с участием бюджета программу по установке электросчётчиков, затем не совсем грамотны были жители, и, на мой взгляд, доходило до вопиющих фактов, что люди подключались сами к подъезду, но, пройдя через весь этот круг, пришли к тому, что частично к установке приборов учёта не готов жилфонд, а частично сами жители. Сегодня ситуация сдвинулась с места", - подчеркнул Андрей Кузнецов.

Он также рассказал о решении фракции "Единой России" в горсовете о создании в Новокузнецке единого Городского центра энергосбережения . О том, как этот Центр будет устроен, рассказал участникам круглого стола "По SUществу" депутат горсовета Сергей Реут.

"Центр энергосбережения нужен для баланса в городе. Сбор и аккумулирование повышающего коэффициента должен быть сбалансирован. Поэтому Совет народных депутатов и администрация города предлагают следующую абсолютно прозрачную схему: одна организация на основании доверенностей от ресурсоснабжающих организаций собирает повышающий коэффициент в городе в целом . График будет просчитан по каждому дому. И у каждого жителя будет чёткое понимание, что деньги, необходимые для выполнения энергосберегающих мероприятий, соберутся, например, за восемь месяцев. Через четыре месяца приходим в Центр, забираем 50% средств, проплачиваем подрядчику работы, устанавливаем ОДПУ, подписываем акт, и жители навсегда перестают платить повышающий коэффициент. Это единственный способ решения этой проблемы. Принципиальное согласие от всех теплоснабжающих организаций уже получено. Более того, сделано это в угоду жителей, потому что, по закону, собирать повышающий коэффициент должны поставщики коммунального ресурса", - заявил Сергей Реут.

Он также сообщил, что Центр будет работать по упрощённой системе налогообложения, работать чётко и отчитываться в срок не только перед депутатами и администрацией, но и перед жителями. Для прозрачности будет создан специальный сайт, где раз в квартал будет обновляться информация по каждому дому. При этом создавать отдельные счета на каждый дом управляющим компаниям не придётся. По словам Сергея Реута, в определённой базе будет сформировано 3500 (по числу домов в Новокузнецке) счетов, по которым будет вестись чёткий учёт.

Он также сообщил, что проработан и механизм на случай слабой собираемости платы за ресурс.

"Допустим, проходит несколько месяцев, смотрим анализ - 10%, а должно быть, например, 80. Тогда в рамках мероприятий по закону энергосбережения Центр возьмёт на себя право установки узла учёта со всеми затратами, рисками, процентами и эту сумму распишет на пять лет, но это будет уже дороже", - заявил Сергей Реут.

Отметим, квитанции с повышающим коэффициентом жители Новокузнецка получат буквально на днях, и novokuznetsk.su вернётся к этому вопросу.