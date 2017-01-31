Минстрой предложил отказаться от жилья экономкласса

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали новые поправки, в рамках которых планируется заменить термин экономкласс на более понятное для иностранцев слово.

Предлагается для обозначения дешёвых квадратных метров использовать другое понятие – стандартное жильё, сообщает Российская газета.

Как отметил глава минстроя Михаил Мень, термин «экономкласс» часто ставит в тупик многих переводчиков, а зарубежные инвесторы не понимают о чём идёт речь.

В ведомстве особо подчеркнули, что речь идёт только о замене понятия.