Самозанятым разрешат не регистрироваться в качестве ИП

Как сообщает "Бухгалтерия.ру" , в случае принятия поправок эти категории будут освобождены от «зачастую обременительных обязанностей».

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в Гражданский кодекс, позволяющие освободить самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. К этой категории граждан относятся, например, предприниматели, оказывающие услуги репетитора, няни, сиделки, таксиста.

Сейчас осуществлять предпринимательскую деятельность могут только те лица, которые зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.

Если же они не зарегистрированы должным образом, то может последовать уголовное наказание по статье 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность).

Как сообщает издание, осенью нижняя палата приняла в третьем чтении большой блок правительственных поправок в Налоговый кодекс, в том числе касающихся налоговых каникул для самозанятых: теперь они должны будут встать на учет, после чего смогут не платить никаких налогов в 2017–2018 годах. По истечении этого периода они должны будут решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Позже Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию, поручил определить статус таких граждан.

novokuznetsk.su

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