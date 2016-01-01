Подозреваемый в убийстве Вики Реймер не признаёт своей вины

Подозреваемый в убийстве 12-летней Вики Реймер не признаёт своей вины, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, накануне вечером СУ СК по Кемеровской области объявил о поимке 40-летнего новокузнечанина, подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей в городе несколько дней назад. Сотрудники ведомства утверждают, что в доме мужчины обнаружены следы крови, а анализ ДНК показал: кровь принадлежит Виктории Реймер.

"Подозреваемый не признал своей вины. Говорить о версии случившегося, причине смерти ребёнка, тело которого так и не найдено, пока рано. На данный момент стало известно примерное местонахождение тела", — рассказала представитель пресс-службы СК РФ по региону Надежда Ананьева.

Расследование уголовного дела продолжается.