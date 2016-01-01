Для детей создали социальную сеть

Специально для детей компания Lego запустила социальную сеть Lego Life.

Представители детской соцсети отмечают, что в интернете много разных групп и сообществ, посвящённых Lego, но они все предназначены для взрослых. Поэтому было принято решение создать сервис похожий на Instagram.

Детская соцсеть ориентирована на детей младше 13 лет, поэтому разработчики полностью исключили любую возможность разглашения конфиденциальных данных о маленьких пользователях – имена все изменяются, а на главном фото можно поставить лишь одну из фигурок Lego, сообщает life.ru.