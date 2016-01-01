Кузбасс вошёл в пятёрку регионов с наибольшим количеством подростковых преступлений

Генпрокуратура проанализировала и подсчитала подростковые преступления за 2016 год и составила рейтинг.

Самые законопослушные подростки проживают в Ингушетии (всего 5 преступлений за прошлый год), Чечне (21), Чукотском (26) и Ненецком (51) автономных округах, а также в Республике Калмыкия (62).

К сожалению, Кемеровская область попала пятёрку регионов с наибольшим количеством преступлений – за 2016 год было заведено 1649 дел. Хуже дела обстоят с подростковой преступностью в Свердловской (2346 преступлений) и Челябинской (1935) областях, Пермском (1894) и Красноярском (1836) крае.

В общей сложности за год было совершено более 53 тыс. преступлений, что меньше, чем в 2015 году на 13,1%. Эксперты отмечают, что 15% преступлений подростки совершают, находясь в алкогольном опьянении, сообщает газета «Известия».