Новокузнечане защищают свои дома от разрушительной точечной застройки

Новокузнечане, проживающие в домах на улицах Хитарова и Энтузиастов, продолжают негодовать. Из-за строительных работ горожане вынуждены сидеть без света, а вырытые траншеи представляют реальную угрозу для детей и взрослых.

Как сообщили в пресс-службе агентства развития Соцгорода, 31 января сотрудники ООО «НДСК им. Косилова» грубо нарушили нормы законодательства, вырыв траншею для прокладки новых коммуникаций на земле, принадлежащей собственникам домов №29 и 31 по ул. Энтузиастов. Эти работы никак не были согласованы с жителями вышеперечисленных домов. К тому же строители повредили детскую площадку, когда рыли траншею.

«Жители дома №26 на Хитарова два раза по нескольку часов сидели без света из-за порыва кабеля во время проведения строительных работ. Перед самым Новым годом горожане вынуждены были потратить деньги, отложенные на праздничный стол, на ремонт сгоревшей техники. Несмотря на возмущения новокузнечан, представители НДСК всё равно планировали и дальше прокладывать кабель. Но жители встали живым щитом, преградив путь машине», - рассказала председатель совета старейшин Соцгорода Мария Ивановна Гассан.

Также она сообщила, что сегодня, 1 февраля, жители сами вызвали технику и зарыли ямы. Горожане пошли на такие меры, чтобы защитить своих детей, ведь накануне вечером в эту вырытую яму чуть не упал ребёнок.

Сегодня редакция SU сообщила о закрытии дороги в «старом центре» города. Но по сообщению горожан, дорогу по ул. Хитарова так и не перекрыли.