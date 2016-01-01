Тело Вики Реймер нашли с помощью видеокамеры

Как стало известно novokuznetsk.su, тело 12-летней Виктории Реймер после нескольких дней поисков наконец обнаружено, но достать его оказалось проблематично.

Специалисты обнаружили тело убитой девочки в вентиляционном штреке заброшенной шахты на глубине 100 метров с помощью видеокамеры. Узкий штрек не позволяет спуститься туда людям. В настоящее время рассматриваются другие способы добраться до этого места.

Напомним, мужчину, подозреваемого в убийстве девочки, задержали накануне. Однако он своей вины не признал.

Виктория Реймер пропала в Новокузнецке вечером 26 января в Орджоникидзевском районе.

UPD: Официальная информация - тело девочки подняли на поверхность