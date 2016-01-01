В Кузбассе четыре угольные компании поднимут зарплаты

Как сообщают в пресс-службе администрации Кемеровской области, заключены договора с четырьмя угольными компаниями о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашения подписал первый замгубернатора Владимир Чернов.

Повысить зарплаты своим рабочим и создать дополнительные рабочие места обещали представители разрезов «Трудармейский Южный», «Бунгурский» и «Бунгурский-Северный» и Кузбасской топливной компании.

Планируемое увеличение зарплат будет в коридоре от 7 до 10%. Также была достигнута договорённость об инвестировании денег на создание современных условий безопасной добычи угля и приобретение горнотранспортного оборудования.