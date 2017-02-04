Кузбассовцы предлагают провести акцию в память о погибшей Вике Реймер

Неравнодушные горожане хотят почтить память погибшей школьницы. Жительница Киселёвска Татьяна предложила устроить акцию и одновременно запустить шары в небо. Она призывает всех горожан присоединиться к этой акции.

«Жители нашего города. Давайте почтим память ребёнка, который погиб в городе Новокузнецке от рук жестокого человека. Хочу призвать каждого, кто неравнодушен. Викторию будут хоронить 4.02.2017 года в 14-00. Давайте в это время запустим шары в память об этом ребёнке, который пережил ужас, запустим в это время шары в небо в районе 12 шахты у фонтана, где торговый центр», - предложила она.

После этой страшной трагедии, жители Новокузнецка предлагают закрыть все штольни, воздуховоды заброшенных шахт и штреки.

Напомним, тело 12-летней Вики Реймер было обнаружено в вентиляционном штреке. Местный житель надругался над девочкой и затем ещё живой сбросил её со стометровой высоты.