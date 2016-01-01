Новокузнечанам предлагают более 100 вакансий с зарплатой до 30 тыс. рублей

В Центре занятости Новокузнецка с 6 по 10 февраля пройдут мини-ярмарки вакансий с предложением порядка 100 свободных рабочих мест.

6 февраля с 9.30 до 11.30 будут набирать персонал в компанию ООО «Номинал». Работодателю требуются агенты по недвижимости и риэлторы.

8 февраля с 10.00 до 12.00 работодатели с ООО «НОВЭКС» предложат различные вакансии. Им нужны директора, продавцы и консультанты.

9 февраля с 11.00 до 13.00 будет организована мини-ярмарка вакансий ООО «Сибэлектро». Работу предлагают инженерам, токарям, фрезеровщикам, электрогазосварщикам и др.

Все работодатели предлагают официальное трудоустройство, социальный пакет. Уровень зарплаты зависит от предлагаемой вакансии. К примеру, старшим продавцам обещают платить 18 тыс. рублей в месяц, рабочим профессиям - до 30 тыс. рублей.

Узнать более подробную информацию можно по адресу ул. Спартака, 7 или на сайте www.czn-nk.ru.