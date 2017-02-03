Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов

В Госдуму внесен законопроект депутата от «Единой России» о приравнивании встреч парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Как пишет РБК со ссылкой на источник, инициатива согласована с Кремлем
Автор законопроекта от Москвы Ирина Белых. Она предложила фактически приравнять все встречи депутатов любого уровня с избирателями к митингам и сделать обязательным предварительное согласование.
В Госдуму внесен законопроект депутата от «Единой России» о приравнивании встреч парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Как пишет РБК со ссылкой на источник, инициатива согласована с Кремлем
Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее, чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — 10 дней).
Как отмечается в пояснительной записке, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан». При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.
Депутаты "Справедливой России" не намерены поддерживать эту инициативу, так как она серьезно ограничивает депутатскую деятельность.
«Это прямое нарушение Конституции. У Москвы уже крыша поехала», — согласен депутат от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ».
novokuznetsk.su
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