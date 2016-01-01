Кузбасс получит более 620 млн рублей на строительство школ

Из федерального бюджета Кузбасс получит 626 миллионов рублей на строительство школ в рамках госпрограммы «Развитие образования». Эти деньги регион получил благодаря договорённости губернатора с министерством образования.

«Эти деньги пойдут на строительство двух школ в Гурьевске на 534 места и в Калтане на 528 мест», - рассказал 10 каналу начальник департамента Образования и науки.

В прошлом году наша область получила на эти цели 762 миллиона рублей. На эти деньги построили цифровую школу в Лесной поляне на 1050 мест и дополнительный блок начальной школы на 300 мест в Рудничном районе Кемерова.

Отметим, на строительство новых школ планируется выделить деньги и из областного бюджета.