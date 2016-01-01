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Новость от 3 Февраля 2017

С 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета

Минтранс намерен ввести запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных несовершеннолетних, которые едут без сопровождения взрослых.

Информация о начале работы над поправками в Правила перевозки пассажиров опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Теперь юный безбилетник будет ехать до конечной остановки вместе с транспортным экипажем или руководителем компании, где он обязан будет дождаться приезда родственников, которые оплатят его проезд. Но этот вариант ещё не принят окончательно, возможно, найдётся более быстрый способ оплаты.

Пойти на корректировку правил пришлось из-за того, что участились случаи высадки детей из автобуса за безбилетный проезд.

Напомним, в Новокузнецке в конце 2016-го года произошла совершенно противоположная ситуация. Кондуктор 88-й маршрутки Виктория Кузавова не стала высаживать из автобуса мальчика одетого не по сезону, который рассказал, что сбежал из больницы.

А вот в соседнем Новосибирске и в Екатеринбурге кондукторы были непреклонны и высаживали детей из автобуса несмотря на мороз.

novokuznetsk.su

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