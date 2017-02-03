В России открылась вакансия «туриста-экстремала» с зарплатой до 250 тыс. рублей

Российский финансовый сервис «Сравни.ру» открыл временную вакансию для бесстрашных любителей приключений. В отдел экспериментальной аналитики на три месяца требуется человек, любящий активный образ жизни и готовый на сложные испытания. От него могут потребовать прыгнуть с парашютом или участвовать в гонках.

«Этот сотрудник сможет, к примеру, устраивать гонки на мотоциклах или машинах, плавать с акулами и заниматься другими видами приключенческого и экстремального туризма», - передаёт издание Лента.ру.

За этот риск соискателю обещают платить от 150 до 250 тысяч рублей ежемесячно. Кроме различного рода приключений, тестировщику придётся плотно общаться со страховыми компаниями и анализировать их действия. После этого он должен сделать выводы об уровне клиентского сервиса.

К тому же от кандидата требуется иметь водительские права с категориями А и В и знание английского языка.