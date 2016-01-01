RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 4 Февраля 2017

В Новокузнецке открыли первый крытый картинг-центр

В Заводском районе Новокузнецка состоялось торжественное открытие первого крытого картинг-центра «Драйв».

Теперь любители быстрой езды могут прокатиться с ветерком на трёхсотметровой трассе, которая оснащена современной системой хронометража. Всё продумано и с точки зрения безопасности -каждому пилоту выдаётся полная экипировка, сообщает ВашГород.ру

Центр принимает гостей в будние и выходные дни. Парк машин состоит из 14 картов российского и немецкого производства. Для маленьких посетителей работает игровая комната, где они смогут освоить вождение веломобилей, трайков и электробаггов.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на