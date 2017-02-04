За год российские банки заработали на штрафах 112 млрд рублей

По данным Центробанка, за прошлый год российские банки заработали на штрафах на 3,9 % больше, чем в 2015 году.

Активнее всего штрафы и пени начисляли Сбербанк (доход от штрафов составил более 19 млрд рублей), «Альфа-банк» (15,8 млрд рублей), Мособлбанк и «Собинбанк».

Отметим, несмотря на то, что Сбербанк оказался в лидерах, в среднем общая сумма штрафов снизилась на 8,9%, передаёт rosbalt.ru

Ранее редакция SU сообщила о бедственном положении россиян – зафиксирован ростколичества должников по кредитам.