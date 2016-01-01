Новокузнечане простились с Викой Реймер

Сегодня, 4 февраля, в Новокузнецке состоялись похороны Вики Реймер.

Попрощаться с девочкой пришли десятки людей – близкие и неравнодушные горожане, сообщает ВашГород.ру.

В соцсетях горожане выражают свои искренние соболезнования семье погибшей девочке.

«Соболезную! Не представляю, что сейчас испытывает семья! Держитесь!» - пишет горожанка. «Соболезнуем семье! Я присоединилась к акции в Прокопьевске. Многие пришли с шариками, принесли игрушки. Скорбим все, упокойся с миром Вика», - рассказала Татьяна.

В соцсети «Одноклассники» появились фотографии с места прощания.

Напомним, тело 12-летней школьницы нашли в заброшенном штреке. Она пропала в Новокузнецке 26 января, позже стало известно, что девочка погибла.

В убийстве школьницы обвиняется 40-летний местный житель. Он сначала надругался над ней, а после ещё живой сбросил со 100-метровой высоты. Сейчас он находится под стражей. После этого кузбассовцы просят Путина вернуть смертную казнь.