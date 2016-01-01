В России может вырасти цена на рис

В ближайшее время в России может возникнуть дефицит риса, а вслед за этим увеличится розничная цена на этот продукт.

Ситуацию усугубляет также двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта, пишет "ВашГород.ру". Но уже несколько ритейлеров отметили начавшиеся перебои с поставками.

Урожай риса в России в прошлом году был практически таким же, как в 2015-м, чуть более 1 млн тонн. Но дожди в Краснодарском крае привели к тому, что выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, что на 10-15% ниже показателей предыдущего года. Почти на 60 тыс. тонн сократились остатки крупы в хранилищах - с 321 тыс. тонн до 262 тыс.

До нового урожая в сентябре 2017 года стране для внутреннего потребления нужно примерно 300-330 тыс. тонн риса-крупы.