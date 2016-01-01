RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 5 Февраля 2017

В России может вырасти цена на рис

В ближайшее время в России может возникнуть дефицит риса, а вслед за этим увеличится розничная цена на этот продукт.

Ситуацию усугубляет также двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта, пишет "ВашГород.ру". Но уже несколько ритейлеров отметили начавшиеся перебои с поставками.

Урожай риса в России в прошлом году был практически таким же, как в 2015-м, чуть более 1 млн тонн. Но дожди в Краснодарском крае привели к тому, что выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, что на 10-15% ниже показателей предыдущего года. Почти на 60 тыс. тонн сократились остатки крупы в хранилищах - с 321 тыс. тонн до 262 тыс.

До нового урожая в сентябре 2017 года стране для внутреннего потребления нужно примерно 300-330 тыс. тонн риса-крупы.

Одной из причин возможного возникновения дефицита риса называют низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия. Низкая цена на внутреннем рынке вынуждает производителей наращивать экспортные поставки, говорит представитель крупного российского производителя риса.

По прогнозам, в 2017-м году цены на рис могут вырасти до 40 тыс. руб. за тонну. В этом случае экспорт станет невыгодным, а при условии достаточного объёма импорта вероятность возникновения дефицита снизится. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что не видят оснований для дефицита на рынке риса.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на