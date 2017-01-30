Социологи: в России экономический кризис перешёл в социальную апатию

В то же время в два раза сократилось число оптимистов, считающих, что кризисные явления долго не продлятся - с 20 до 10%.

Зато почти на 5% больше оказалось тех, кто отметил стабилизацию ситуации в экономике - 40,7%. Улучшение экономического климата отмечают всего 3,4% опрошенных, что укладывается в статистическую погрешность. Таким образом, мнение о негативном характере изменений преобладает над мнением о стабилизации экономических процессов.

По данным мониторинга, только 8,2% россиян заявили, что считают себя неуязвимыми для кризиса, ещё 12% сказали, что кризис их не затронул, но они ожидают негативных изменений своего положения в будущем. Получается, 20% россиян уверены, что кризис им нипочем. Отметим, за год эта цифра не изменилась.

Для 78% россиян представления о масштабах и глубине экономического кризиса остаются туманными. Большинство жителей страны стараются жить одним днём и не ждут изменений к лучшему. Это социальная апатия, и она страшнее самого кризиса, делают вывод эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ, пишет Газета.ru .

Ухудшение положения будет продолжаться в течение одного-двух лет — положительно на этот вопрос в 2015 году ответили 22%, в 2016-м — 32%. Ухудшение положения будет продолжаться более двух лет: утвердительно отвечали на этот вопрос около 14% в 2015 году и более 14% — в 2016-м. Практически не изменилось количество россиян, не сумевших ответить на вопрос о продолжительности и характере кризиса (15%).

Изменения представлений о длительности кризиса в наибольшей степени затронули бедные слои населения, среди которых с 14,4 до 2,8% сократилась численность тех, кто ожидал быстрых улучшений. Среди этих же слоев до 18% выросла численность тех, кто не может оценить масштаба и глубины происходящих в экономике событий.

Боятся урезания зарплат

Больше всего россияне боятся перехода на неполную рабочую неделю, понижения размера зарплаты, ухода в неоплачиваемый отпуск.

Поскольку перспективы выхода из кризиса туманны, отодвигаются на неопределенный срок, большинство населения, независимо от того, как складывается их личное экономическое положение, склонно рассматривать неблагоприятный период как временное явление, которое можно пережить, не прилагая существенных усилий адаптационного характера — поиском другой работы или дополнительного заработка, повышения квалификации, переобучением. В условиях неопределенности и экономической стагнации наши соотечественники ограничиваются одной формой адаптации — сокращением потребления товаров и услуг.

В наибольшей степени эта форма адаптации характерна для бедного населения, среди которого 92% вошли в жесткий режим экономии.

Характеризуя текущее состояние социально-экономического самочувствия российского общества, эксперты применяют термин «социальная апатия». После того как экономика, похоже, нащупала дно, на самой низкой точке оказалось и социальное самочувствие.

«Мнение о негативном характере изменений преобладает над мнением о стабилизации экономических процессов. Это не что иное, как социальная апатия, и она может быть хуже, чем сам кризис», — говорит ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алекандра Полякова.

Несмотря на то что макроэкономические предпосылки для выхода из кризиса имеются, социальная апатия остаётся неизменной второй год, добавляет эксперт.

Апатию россиян можно трактовать как слабость, но эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) предлагают иной ракурс. Вот что показал опрос НАФИ.

Горизонт планирования личного бюджета у россиян крайне низкий, большинство не планируют доходы и расходы более чем на полгода вперед, что, конечно же, свидетельствует о низкой социальной активности. Треть населения не имеет привычки планировать расходы даже на месяц.

Лишь пятая часть наших граждан уверена в том, что знают, каков будет уровень их доходов и расходов через год. Около трети россиян (30%) не планируют расходы вовсе или затрудняются ответить что-либо вразумительное на эту тему.

Казалось бы, все понятно: живут одним днём. Какие беспечные граждане, недальновидные. Не думают о будущем. Справедливый упрёк в общем-то был бы. Если бы не дата, в которой НАФИ провело опрос на тему личных доходов и расходов. Апрель 2008 года. За полгода до кризиса, который до сих пор не закончился.

Но и в 2016 году ситуация не поменялась. Россияне, пребывая восемь лет в кризисе, по-прежнему не очень-то задумываются о рационализации своих расходов, живут одним днем, не заглядывая в будущее.

Актуальность дилеммы сохраняется. Ты можешь планировать расходы и показывать чудеса финансовой грамотности, а государство возьмет и проведет очередную денежную реформу. Или заморозит твои будущие пенсионные накопления. Короче, не лучше ли жить одним днём, здесь и сейчас? Как, собственно, и поступает большинство россиян.

novokuznetsk.su

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