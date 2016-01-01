В ЕС планируют продлить санкции против России

Санкции Евросоюза в отношении граждан России могут быть продлены на шесть месяцев, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.
В Евросоюзе рассматривают возможность продления санкций против граждан России на шесть месяцев.
Санкции Евросоюза в отношении граждан России могут быть продлены на шесть месяцев, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.
В Евросоюзе рассматривают возможность продления санкций против граждан России на шесть месяцев.
Санкции ЕС против РФ были введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, они неоднократно расширялись и продлевались. Первоначально в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц.
15 сентября ЕС продлил санкции до марта 2017 года.
novokuznetsk.su
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