Трамп не уверен, что поладит с Путиным

В России приход Дональда Трампа к власти в США восприняли как шанс на перезагрузку отношений между нашими странами. В день инаугурации 45-го президента Соединённых Штатов федеральные телеканалы вели обратный отсчёт до начала церемонии, в интернете активно обсуждали её в режиме онлайн, ещё немного и на улице салюты начали бы запускать.

Тем временем сам Дональд Трамп не настолько уверен в улучшении отношений. Накануне он заявил, что «понятия не имеет», сможет ли он поладить с президентом России Владимиром Путиным. Однако отметил, «что лучше поладить с Россией, чем не поладить». Он также подчеркнул, что ведение совместной борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, ИГ; запрещена в России) было бы здорово, пишет "Коммерсант".