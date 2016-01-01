Власти Кузбасса предлагают новокузнечанам оценить работу мэра города

Администрация Кемеровской области предлагает жителям Новокузнецка оценить работу главы города, а ряда руководителей муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, благоустройства и транспортных услуг.

На сайте администрации Кемеровской области проводится опрос жителей муниципальных образований.

Подобные опросы стали уже ежегодными, однако, отметим, результаты исследований затем не публикуются.

Если вы хотите дать оценку работе Сергея Кузнецова, председателя горсовета Олега Масюкова и руководителям муниципальных предприятий, то принять участи в опросе можно здесь.

Опрос, сообщили в пресс-службе городской администрации, проводится среди жителей Кемеровской области в возрасте 18 лет и старше.