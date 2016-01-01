В налоговой системе новые изменения

В Госдуме разработаны новые поправки в налоговой системе. В «дорожной карте» уточнили пункт о получении патента при сдаче жилья в аренду. Сдающие в аренду жилье граждане смогут получать патенты. Это позволит им платить фиксированную сумму налоговых отчислений вместо 13 % от дохода.

Соответствующие поправки были разработаны группой IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве.

Сейчас документы направлены в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту», где в перечне видов деятельности самозанятых граждан появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.