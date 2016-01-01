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Новость от 7 Февраля 2017

В налоговой системе новые изменения

В Госдуме разработаны новые поправки в налоговой системе. В «дорожной карте» уточнили пункт о получении патента при сдаче жилья в аренду. Сдающие в аренду жилье граждане смогут получать патенты. Это позволит им платить фиксированную сумму налоговых отчислений вместо 13 % от дохода.

Соответствующие поправки были разработаны группой  IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. 

Сейчас документы направлены в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную «дорожную карту», где в перечне видов деятельности самозанятых граждан появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.

«Если человек сдает одну квартиру, он должен учитываться как самозанятый. Это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей квартир платят налоги. Остальные не делают этого, так как не считают себя ИП. Цена будет зависеть от площади квартиры, от ее местонахождения», - уточнил газете «Известия» участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.


 

 

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