Материал novokuznetsk.su признан лучшей интернет-публикацией 2016 года

В пятницу в Новокузнецке подвели итоги открытого городского конкурса журналистского мастерства имени А.Н.Сосимовича.

В номинации "Новые медиа. Лучшая интернет-публикация" жюри присвоило победу интервью журналиста novokuznetsk.su Ольги Беспаловой с кандидатом педагогических наук Анатолием Сазыкиным "Тотальное бегство выпускников из Новокузнецка так просто не остановить".

Члены жюри отметили актуальность и злободневность материала для нашего города.

Всего на конкурс от печатных и интернет СМИ было подано более 50-ти работ.