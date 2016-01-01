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Новость от 6 Февраля 2017

Материал novokuznetsk.su признан лучшей интернет-публикацией 2016 года

В пятницу в Новокузнецке подвели итоги открытого городского конкурса журналистского мастерства имени А.Н.Сосимовича.

В номинации "Новые медиа. Лучшая интернет-публикация" жюри присвоило победу интервью журналиста novokuznetsk.su Ольги Беспаловой с кандидатом педагогических наук Анатолием Сазыкиным "Тотальное бегство выпускников из Новокузнецка так просто не остановить".

Члены жюри отметили актуальность и злободневность материала для нашего города.

Всего на конкурс от печатных и интернет СМИ было подано более 50-ти работ.

novokuznetsk.su

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