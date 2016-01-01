Обвиняемого в убийстве Вики Реймер проверят на вменяемость

В Новокузнецке продолжается расследование уголовного дела по резонансному убийству Вики Реймер. Как сообщает Комсомольская правда со ссылкой на слова представителя СУ СК Ирины Мазеевой, подозреваемому назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Эксперты должны доподлинно выяснить, осознавал ли мужчина свои действия.

Если 40-летнего новокузнечанина признают невменяемым, то он сможет избежать наказания и его поместят в больницу на принудительное лечение. Если же докажут, что он осознавал свои действия, то ему грозит пожизненный срок.

«Сейчас решается вопрос о том, в каком из медицинских учреждений будет проводиться подобная экспертиза», - уточнили в ведомстве.

Напомним, Вика Реймер пропала 26 января. После следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». После обнаружения тела девочки, стало понятно, что перед смертью над ней надругались, а потом ещё живой скинули в стометровый штрек шахты. После этих жутких подробностей, многие кузбассовцы подписали петицию с просьбой вернуть смертную казнь для педофилов.

