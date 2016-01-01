ГИБДД: На дорогах Новокузнецка сложилась неблагоприятная ситуация

В Новокузнецке в минувшие выходные вновь пострадали дети в результате ДТП. 4 февраля произошло сразу два ДТП. В районе часа дня на Заводском шоссе столкнулись ВАЗ и «КИА», а результате пострадал пассажир иномарки - подросток 15 лет.

В этот же день, но в 16 часов 30 минут уже на улице 40 лет ВЛКСМ, вблизи остановки «Стадион», под колеса автомобиля «Daewoo Matiz» попал студент одного из техникумов города – парень 17 лет.

Отметим, сегодня уже зафиксировано одно ДТП в Куйбышевском районе. Водитель «Тайоты Лэнд Крузер» сбил девочку напротив дома №179 Верхне-Редаково. Школьница получила серьезные травмы, и сейчас находится в Городской клинической больнице №1.

В связи с неблагоприятной ситуации на дорогах Новокузнецка, сотрудники Госавтоинспекции обращается к горожанам с просьбой быть максимально внимательными на дороге.