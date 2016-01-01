Учёные: Соцсети убивают психику и фигуру

Как сообщают американские учёные, если слишком много времени проводить в интернете, то это может крайне негативно повлиять на состояние здоровья.

Проведя масштабное исследование, в котором участвовало более 5 тысяч человек, учёные из Йельского университета пришли к выводу, что те, кто проводит много времени в соцсетях, чаще страдают ожирением. К тому же сами респонденты признаются, что испытывают психологический дискомфорт от долгого чтения чужих постов.

А люди, любящие ставить «лайки», признались, что имеют проблемы со здоровьем.