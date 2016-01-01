В Минфине рассказали о сумме госдолга России

По подсчётам экспертов, в 2017 году объём госдолга России достигнет 14,6%, из этой цифры 10,6% - внутренний долг. В Минфине отметили, что с годами долги будет только расти – в 2018 до 14,9% ВВП, в 2019 году — 15,3% ВВП.

В ведомстве уточнили, что «проводимая в последние годы долговая политика, в том числе меры по развитию внутреннего долгового рынка, способствовала стабилизации расходов на обслуживание государственного долга страны».

Ранее редакция SU рассказала об апатии россиян. По данным социологов, граждане не верят в улучшение экономической ситуации в стране. Многие стараются жить одним днём и не делать долгосрочных планов.