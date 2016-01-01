Тулеев наградил раскрывших убийство Вики Реймер

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев наградил следователей, сотрудников полиции и спасателей раскрывших убийство 12-летней Вики Реймер в Новокузнецке, пишет пресс-служба областной администрации.

Сотрудники УМВД России по Новокузнецку Максим Дубинин и ГУ МВД по Кемеровской области Дмитрий Плешаков награждены медалями «За честь и мужество».

Следователь СУ СК по Кемеровской области Татьяна Косякова и спасатель Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда Алексей Бычков награждены медалями «За служение Кузбассу».

Напомним, пропавшую Вику Реймер искал весь город. Но, к сожалению, девочка оказалась убитой. В убийстве ребёнка обвиняется 40-летний житель Новокузнецка, которому назначена психологическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.