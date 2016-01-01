Судьбу деревенских школ смогут решать местные жители

В Госдуме разработали новый закон, в рамках которого запрещается закрывать малокомплектные школы без согласия проживающих местных жителей. Также односельчане смогут возродить школу, которая перестала работать не позднее 1 января 2015 года.

Напомним, массовое закрытие сельских школ началось после перехода на подушевое финансирование в 2006 году. Как отмечают многие эксперты, при закрытии школ не всегда учитываются все факторы, что приводит к очередным перекосам в доступности образования.

Как сообщает газета «Известия», решать судьбу школ местные жители будут на сельском сходе. В документе уточнено, что закрыть будет невозможно не только школу, но и ее филиал.

Для справки: В 1930-е годы в России было открыто 25 тыс. преимущественно сельских школ. Сейчас 24 тыс. из этого числа уже закрыты, большая часть в 2006 году.